2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Yılda iki defa ikramiye alan emekliler 2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunu gündeme getiriyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki sefer mahsus olmak üzere ikramiye alan emekliler en son Ramazan Bayramı sebebiyle Mayıs ayında ikramiye almıştı. Peki, 2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2024 Kurban Bayramı ikramiyesi öncesinde yüzbinlerce hak sahibi yurttaş geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı için ödenen bayram ikramiyelerini almıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki sefer ödenen bayram ikramiyelerine dönük pek çok yurttaş 2024 Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 Kurban bayramı bu yıl Diyanet’in takviminde 16 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasına işaretlenmiş durumda. 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bayramdan hemen önce 10-14 Haziran tarihleri arasında sırasıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatacak. İkramiye ödemelerini önce 4C (emekli sandığı) ardından 4B (Bağ-Kur) son olarak ise 4A (SSK) emeklileri alacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri:

4C(Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024





4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024





4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemlerde emekli aylıklarının arttırılmasıyla birlikte 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmış oldu.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Bayram ikramiyesi almaya sahip yurttaşlar şu şekilde:

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Ölüm aylığı alanlar,

Şeref aylığı alanlar,

Geçici köy korucuları,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

Kurban Bayramı ne zaman?

16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. 24 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2024 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran

Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran

Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran

Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran

Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi 4C Emekli Sandığı üzerinden emeklilerine 10 Haziran Pazartesi, 4B Bağ-Kur emeklilerine 11 Haziran Salı, 4A SSK emeklilerine ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde verilecek.

Erdoğan'dan Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi AçıklamasıAKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar tutarında bir ödeme yapmış olacağız. Kamu Bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini temin ettik .Ortak Paylaşım Platformu ve Çalışma Meclisini; sendikalarımızla, işverenlerimizle ve çalışma hayatının tüm temsilcileriyle gerçekleştirdik. İşgücü piyasasına yönelik aldığımız tedbirler ve faaliyetlerimiz neticesinde Cumhuriyet tarihimizin rekorları kırıldı. İstihdam sayımızı 32,6 milyon kişiye, istihdam oranımızı yüzde 49,5'e, işgücüne katılım oranımızı ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranımız ise yüzde 8,6'yla son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'e, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın istihdamını desteklemeye yönelik iş pozitif programıyla 250 binden fazla kadını istihdama kazandırdık. Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviki 2025 yılı sonuna kadar uzattık. Bu teşvik sayesinde yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar lira destek oluyoruz. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 2024 yılında bu sayı 570 bini geçmiş durumdadır” dedi.