2024 Kurban Bayramı: Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor?
2024 Kurban Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Kurban bayramı tatili için geri sayım başlamışken birçok yurttaş Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Sorularını merak ediyor. 2024 Kurban Bayramı Diyanetin takviminde tatili beş gün olarak işaretli. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri…
2024 Kurban Bayramı: Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? | 2024 Kurban bayramı havalar ısınmaya başladıkça yurttaşların gündeminde sıkça yer almaya başladı. Pek çok yurttaş kurban bayramı tatili için plan yapmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri…
Kurban bayramı tatili kaç gün?
Kurban Bayramı 2024 yılı için Diyanet'in paylaştığı takvime göre 5 gün sürecek. 2024 Kurban Bayramı tarihi 16 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında sürecek.
Kurban bayramı tatili memurlar için ne kadar?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 20-21 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurdu. Memurlar için Kurban Bayramı tatili 15 Haziran Cumartesi gününden başlayacak. Memurlar için kurban bayramı tatili toplamda 9 gün olacak.
Bayram tatili ne zaman bitiyor?
16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 19 Haziran Çarşamba günü son bulacak. 24 Haziran Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.
2024 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:
- Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran
- Kurban Bayramı 1. Gün - 16 Haziran
- Kurban Bayramı 2.Gün- 17 Haziran
- Kurban Bayramı 3.Gün- 18 Haziran
- Kurban Bayramı 4. Gün- 19 Haziran