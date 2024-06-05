2024 Kurban Bayramı: Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

2024 Kurban Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi. Kurban bayramı tatili için geri sayım başlamışken birçok yurttaş Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? Sorularını merak ediyor. 2024 Kurban Bayramı Diyanetin takviminde tatili beş gün olarak işaretli. Peki, Kurban bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024 Kurban Bayramı tarihleri…

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