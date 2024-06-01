2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye kaç kişi girdi? İşte MEB LGS sınav sonuçları tarihi
MEB'in her yıl düzenlediği lise adaylarının katıldığı LGS sınavı bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaparak adaylara net bir tarih verdi. Peki, 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye kaç kişi girdi? İşte MEB LGS sonuçları tarihi
MEB'in düzenlediği Yükseköğretim Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleşti. Milyonlarca adayının katıldığı sınavda adaylar 2024 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuya dair açıklama yapan MEB 2024 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi. Peki, 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye kaç kişi girdi? İşte MEB LGS sınav sonuçları tarihi
LGS sınav sonuçları tarihi 2024
MEB'in yayınladığı 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sınav sonucu tarihi duyuruldu. Açıklamaya göre LGS sınav sonuçları tarihi 28 Haziran 2024 Cuma günü olarak açıklandı.
LGS'ye kaç kişi girdi?
MEB'in LGS sınavı başvurularının bitiminde yaptığı açıklamaya göre 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu.