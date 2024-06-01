2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye kaç kişi girdi? İşte MEB LGS sınav sonuçları tarihi

MEB'in her yıl düzenlediği lise adaylarının katıldığı LGS sınavı bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaparak adaylara net bir tarih verdi. Peki, 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS'ye kaç kişi girdi? İşte MEB LGS sonuçları tarihi

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