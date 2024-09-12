2024 lise alan ve dal seçimi sonuçları ekranı: E-Okul alan ve dal seçimi sonuçları nereden öğrenilir?

E Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen 2024 lise alan ve dal seçimi sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E-Okul üzerinden öğrencilere dönük gerçekleştirdiği meslek lisesi alan ve dal seçimleri Eylül ayında tamamlandı. Peki, alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı mı? E-Okul alan ve dal seçimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2024 lise alan ve dal seçimi sonuçları ekranı!

2024 LİSE ALAN VE DAL SEÇİMİ SONUÇLARI EKRANI

2024 lise alan ve dal seçimi sonuçları ekranı MEB'e bağlı E Okul sisteminde yer alacak. Öğrenciler lise alan seçim sonuçlarını “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girerek öğrenebilecekler.

E-OKUL ALAN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Meslek Lisesi, alan ve dal seçimi yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Alan sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair MEB'den de bir açıklama yapılmadı.

E-OKUL ALAN VE DAL SEÇİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E okul alan ve dal seçimi sonuçlar, e-Okul üzerinden öğreniliyor. Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını görüntüleyebilecek.