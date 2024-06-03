2024 Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Mayıs Enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artış gösterdi. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2024 Mayıs ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda? İşte, TÜİK Mayıs Enflasyonu!

TÜİK Mayıs Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.37 artış gösterdi. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Mayıs Enflasyonu!

2024 Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.37 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon raporunda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

TÜİK Mayıs ayı enflasyonu

TÜİK Mayıs ayı enflasyon raporu açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50.85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104.80 ile eğitim olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre %3.77, bir önceki yılın aralık ayına göre %23.05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72.99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66.53 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 120

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 5,66 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.