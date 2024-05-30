2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2024 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Pek çok kalemde etkileri olan enflasyon oranı Mayıs ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Mayıs ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Mayıs ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Mayıs ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

2024 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyon beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

12 aylık enflasyon beklentisi

2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 ihtimalle yüzde 28,00 - 31,99 aralığında, yüzde 37,51 ihtimalle yüzde 32,00 - 35,99 aralığında, yüzde 21,09 ihtimalle ise yüzde 36,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00 - 31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00 - 35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.