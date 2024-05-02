2024 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Mayıs faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2024 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Mayıs faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,00-5,25 aralığına sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 Mayıs ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Mayıs ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte altı ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED Başkanından açıklama

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Bu yıl, şu ana kadarki verilerin fazla güven vermediğine işaret eden Powell, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." açıklamasında bulundu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.