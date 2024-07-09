'2024 Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü' Sabri Koz'a verildi
Kaynak: Haber Merkezi
Payda Yayınları’nın 2020’den bu yana verdiği Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü’ne, bu yıl “Halkbilimi” dalındaki büyük emeği göz önünde tutularak araştırmacı-yazar Sabri Koz değer görüldü.
Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu, Ahmet Özer, Hasibe Ayten, Özgen Seçkin, Ali Mustafa ve Mesut Özcan’dan oluşuyor.
Ödül, 2020’de, Samsun Bafra’da çıkan Edebiyat Nöbeti dergisine, 2021’de şair ve yazar Hidayet Karakuş’a, 2022’de gazeteci-şair Attila Aşut’a, 2023’te Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a verilmişti.
Payda Yayınları, ödülün sonbaharda Ankara’da düzenlenecek bir törenle Sabri Koz’a verileceğini açıkladı.