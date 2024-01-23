2024 Nisan ara tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Nisan ara tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, 2024 Nisan ara tatili ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihleri!

2024 Nisan ara tatili ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (MEB) ilk ve ortaöğretim kurumları 2023-2024 yarı yıl tatilinin başlamasıyla birlikte 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2024 Nisan ara tatili ne zaman sorusu yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren Nisan ara tatil tarihleri haberimizde...

Nisan ara tatili ne zaman?

2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Nisan ara tatili 8 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

2023-2024 okul tatilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde: