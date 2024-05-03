2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Nisan Enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artış gösterdi. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2024 Nisan ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda? İşte, TÜİK Nisan Enflasyonu!

TÜİK Nisan Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artış gösterdi. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Nisan Enflasyonu!

2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artış gösterdi. bir önceki yılın Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59.64 olarak gerçekleşti.

TÜİK Nisan ayı enflasyonu

Nisan ayı enflasyonu TÜİK'in verilerine göre; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59.64 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69.80 artış açıklandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51.20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103.86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1.3 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 124

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), enflasyonun nisan ayında yüzde 5.2 arttığını belirtmişti.

ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 124.35 olarak ifade edilmişti.