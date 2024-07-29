2024 Paris Olimpiyat Oyunları: A Milli Kadın Voleybol Takımı galibiyetle başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na galibiyetle başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndak ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti

Karşılaşmada Melisa Vargas yıldızlaştı.

İlk iki seti 19-25’lik skorlarla kaybeden milli takım, sonraki iki seti 25-22’lik skorlarla kazanarak durumu 2-2’ye getirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, beşinci sette ise rakibini 15-13 mağlup ederek müsabakadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1 Ağustos Perşembe Dominik Cumhuriyeti ile 4 Ağustos Pazar ise İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Her iki müsabaka da TSİ 10.00'da başlayacak.