2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, bugün 7 dalda toplam 15 sporcuyla mücadele edecek.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları devam ediyor.
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, bugün (2 Ağustos) 7 dalda toplam 15 sporcuyla mücadele edecek.
Okçuluk karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır mücadele edecek.
2 Ağustos’ta Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:
10.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
10.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
11.00: Judo – Kayra Özdemir – Kadınlar 78 kilo
11.00: Judo – İbrahim Tataroğlu – Erkekler 100 kilo
11.15: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme
11.18: Kürek – Elis Özbay – Kadınlar yüksek atlama eleme
12.05: Okçuluk – Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları
12.35: Atletizm – Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme
13.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
13.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
13.00: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 2-4’üncü yarış
13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3’üncü ve 4’üncü yarış
17.02: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu
19.15: Atletizm – Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme