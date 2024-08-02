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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, bugün 7 dalda toplam 15 sporcuyla mücadele edecek.

Spor
  • 02.08.2024 09:29
  • Giriş: 02.08.2024 09:29
  • Güncelleme: 02.08.2024 09:40
Kaynak: Spor Servisi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Fotoğraf: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, bugün (2 Ağustos) 7 dalda toplam 15 sporcuyla mücadele edecek.

Okçuluk karışık takım müsabakalarında Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır  mücadele edecek.

2 Ağustos’ta Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

10.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

10.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)

11.00: Judo – Kayra Özdemir – Kadınlar 78 kilo

11.00: Judo – İbrahim Tataroğlu – Erkekler 100 kilo

11.15: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme

11.18: Kürek – Elis Özbay – Kadınlar yüksek atlama eleme

12.05: Okçuluk – Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları

12.35: Atletizm – Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme

13.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

13.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)

13.00: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 2-4’üncü yarış

13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3’üncü ve 4’üncü yarış

17.02: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu

19.15: Atletizm – Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme

 

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