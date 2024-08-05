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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

Spor
  • 05.08.2024 09:29
  • Giriş: 05.08.2024 09:29
  • Güncelleme: 05.08.2024 09:39
Kaynak: Spor Servisi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Fotoğraf: AA

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 101 sporcuyla yarışıyor.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şu ana dek 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

Olimpiyat Oyunları'nda 5 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin programı şu şekilde:    

11.05: Atletizm: Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel eleme

11.05: Atletizm: Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel eleme

12.45: Artistik Cimnastik: Ferhat Arıcan – Erkekler paralel bar finali

13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 5-8’inci yarış

13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakçı – Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış

13.15: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 9 ve 10’uncu yarış

15.40: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 9 ve 10’uncu yarış

16.00: Güreş – Enes Başar – Grekoromen stil 60 kilo

16.00: Güreş – Muhammed Hamza Bakır – Grekoromen stil 130 kilo

16.00: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo

18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış

20.00: Atletizm – Ersu Şaşma – Erkekler sırıkla atlama final

Olimpiyatlarda madalya sıralaması değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
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