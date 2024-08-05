2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 101 sporcuyla yarışıyor.
Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şu ana dek 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı.
Olimpiyat Oyunları'nda 5 Ağustos Pazartesi Türkiye'nin programı şu şekilde:
11.05: Atletizm: Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel eleme
11.05: Atletizm: Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel eleme
12.45: Artistik Cimnastik: Ferhat Arıcan – Erkekler paralel bar finali
13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 5-8’inci yarış
13.05: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakçı – Nacra 17 karışık takım 7-9’uncu yarış
13.15: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 9 ve 10’uncu yarış
15.40: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 9 ve 10’uncu yarış
16.00: Güreş – Enes Başar – Grekoromen stil 60 kilo
16.00: Güreş – Muhammed Hamza Bakır – Grekoromen stil 130 kilo
16.00: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo
18.05: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7’nci ve 8’inci yarış
20.00: Atletizm – Ersu Şaşma – Erkekler sırıkla atlama final