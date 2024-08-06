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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türkiye'yi temsilci eden toplam 15 sporcu 5 farklı branşta yarışacak.

Spor
  • 06.08.2024 09:19
  • Giriş: 06.08.2024 09:19
  • Güncelleme: 06.08.2024 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 101 sporcuyla yarışıyor.

Bugün toplam 15 sporcu 5 farklı branşta yarışacak.

Voleybolda Türkiye çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.

Türkiye, olimpiyatlarda şu ana dek 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı.

10.00: Voleybol – Türkiye – Çin – Kadınlar voleybol çeyrek final

12.00: Güreş – Buse Torun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo repesaj

12.30: Güreş – Burhan Akbudak – Grekoromen stil 77 kilo

12.30: Güreş – Evin Demirhan Yavuz – Kadınlar 50 kilo

13.00: Atletizm – Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel repesaj

13.00: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 10-12’nci yarış

13.10: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar Formula kite 6-10’uncu yarış

13.15: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7-9’uncu yarış

21.50: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)

23.18: Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Aira Villagas (Filipinler) – Kadınlar 50 kilo yarı final

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