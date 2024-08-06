2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türkiye'yi temsilci eden toplam 15 sporcu 5 farklı branşta yarışacak.
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 101 sporcuyla yarışıyor.
Bugün toplam 15 sporcu 5 farklı branşta yarışacak.
Voleybolda Türkiye çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.
Türkiye, olimpiyatlarda şu ana dek 1 gümüş, 1 bronz madalya aldı.
10.00: Voleybol – Türkiye – Çin – Kadınlar voleybol çeyrek final
12.00: Güreş – Buse Torun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo repesaj
12.30: Güreş – Burhan Akbudak – Grekoromen stil 77 kilo
12.30: Güreş – Evin Demirhan Yavuz – Kadınlar 50 kilo
13.00: Atletizm – Yasmani Copello Escobar – Erkekler 400 metre engel repesaj
13.00: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel repesaj
13.00: Yelken – Alican Kaynar – Beste Kaynakcı – Nacra 17 karışık takım 10-12’nci yarış
13.10: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar Formula kite 6-10’uncu yarış
13.15: Yelken – Deniz Çınar – Lara Nalbantoğlu – 470 karışık takım 7-9’uncu yarış
21.50: Güreş – Buse Tosun Çavuşoğlu – Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)
23.18: Boks – Buse Naz Çakıroğlu – Aira Villagas (Filipinler) – Kadınlar 50 kilo yarı final