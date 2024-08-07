2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda bugün (7 Ağustos Çarşamba) 5 branşta 11 sporcu ile yarışacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları devam ediyor.
Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda bugün (7 Ağustos Çarşamba) 5 branşta 11 sporcu ile yarışacak.
Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bugünkü programı şu şekilde:
08:30 Atletizm - Maraton Yürüyüş Karma Takım FİNAL Stade de France
10:00 Güreş - Grekoromen 87kg - Ali Cengiz Son 16 Turu / Çeyrek Final Champ de Mars Arena
10:00 Güreş - Kadınlar 53kg - Zeynep Yetgil Son 16 Turu / Çeyrek Final Champ de Mars Arena
11:00 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz Seçmeler Stade de France
11:00 Atletizm - Yüksek Atlama - Alperen Acet Seçmeler Stade de France
19:30 Atletizm - 3 Adım Atlama - Necati Er Yarı Final Stade de France
19:30 Atletizm - 400m Engel - Yasmani Capello Escobar, Berke Akçam Yarı Final Stade de France
22:30 Boks - 80kg - Kaan Aykutsun Yarı Final Roland-Garros Stadium
22:30 Boks - 57kg - Esra Yıldız Kahraman FİNAL Roland-Garros Stadium