2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda bugün (10 Ağustos Cumartesi) 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda son 2 gün.
Yarın tamamlanacak oyunlar öncesi Türkiye bugün 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.
Erkek 125 kg serbest güreşte Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için mücadele edecek.
Şu ana kadar toplam 6 madalya kazanan Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bugünkü programı şu şekilde: