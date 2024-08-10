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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda bugün (10 Ağustos Cumartesi) 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.

Spor
  • 10.08.2024 09:36
  • Giriş: 10.08.2024 09:36
  • Güncelleme: 10.08.2024 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Fotoğraf: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda son 2 gün.

Yarın tamamlanacak oyunlar öncesi Türkiye bugün 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.

Erkek 125 kg serbest güreşte Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için mücadele edecek.

Şu ana kadar toplam 6 madalya kazanan Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bugünkü programı şu şekilde:

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