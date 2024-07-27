2024 Paris Olimpiyatları Türkiye Takvimi: Türk sporcular ne zaman yarışacak? | Türk sporcuların olimpiyat programı

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte yurttaşlar Türk sporcular ne zaman yarışacak sorusunu gündeme getiriyor. Türk sporcular 48 erkek ve 54 kadın olmak üzere toplamda 102 kişi 18 spor dalında Olimpiyat oyunlarında yer alacakken Türk sporcuların olimpiyat programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yayınlandı. Peki Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye takvimi!

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