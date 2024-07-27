2024 Paris Olimpiyatları Türkiye Takvimi: Türk sporcular ne zaman yarışacak? | Türk sporcuların olimpiyat programı
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte yurttaşlar Türk sporcular ne zaman yarışacak sorusunu gündeme getiriyor. Türk sporcular 48 erkek ve 54 kadın olmak üzere toplamda 102 kişi 18 spor dalında Olimpiyat oyunlarında yer alacakken Türk sporcuların olimpiyat programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yayınlandı. Peki Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye takvimi!
2024 Paris Olimpiyatları Türkiye takvimi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz gün açılış töreniyle başlayan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları için yurttaşlar Türk sporcular ne zaman yarışacak sorusunu araştırıyor. Türk sporcular 18 spor dalı içinde toplamda 48 erkek ve 54 kadın olmak üzere Olimpiyat oyunlarında yer alıyor. Atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak Türk sporcuların olimpiyat programı olimpiyat programı gün gün açıklandı. Peki Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye takvimi!
2024 PARİS OLİMPİYATLARI TÜRKİYE TAKVİMİ
27 Temmuz Türkiye Olimpiyat Programı
- 12:00 - 16:30 - 21:00: Artistik Cimnastij Erkekler Takımı ve Bireysel Mücadeleleri
- 10:00: Atıcılık | 10m Havalı Tabanca - İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ile 10m Havalı Tabanca - Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan
- 9:30 - 14:00 - 19:30: Badminton | Neslihan Yiğit Arık
- 16:30 - 21:00: Boks | 54 kg'da Hatice Akbaş, 60 kg'da Gizem Özer, 80 kg'da Kaan Aykutsun
- 11:00 - 20:00: Eskrim | Enver Yıldırım
- 11:00 - 20:00: Judo | 48 kg'da Tuğçe Beder, 60 kg'da Salih Yıldız
- 10:40: Kürek | Elis Özbay
- 16:00 - 21:00: Masa Tenisi | Sibel Altınkaya
- 12:30 - 22:00: Yüzme | 100m Kurbağalama Berkay Ömer Öğretir
28 Temmuz Türkiye Olimpiyat Programı
- 10.30: Atıcılık | 10m Havalı Tabanca - İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ile 10m Havalı Tabanca - Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan
- 9.30 - 14.00 - 19.30: Badminton | Neslihan Yiğit Arın
- 12.00 - 16.30 - 21.00: Boks | 71kg'da Tuğrulhan Erdemir
- 11.00 - 17:00: Judo | 66kg - Muhammed Demirel
- 10.00: Kürek | Elis Özbay
- 11.00 - 21.00: Masa Tenisi | Sibel Altınkaya
- 13.00: Yelken | Merve Vatan
- 13.10 - 22:30: Yüzme | (100m Sırtüstü) - Berke Saka
- 22.30 Yüzme | (100m Kurbağalama) - Berkay Ömer Öğretir
29 Temmuz Türkiye Olimpiyat Programı
- 10.00: Atıcılık | (Trap) - Oğuzhan Tüzün
- 10.15: Atıcılık | (10m Havalı Tabanca) Karma Takım
- 9:30 - 14.00 - 19.30: Badminton | Neslihan Yiğit Arın
- 12.00 - 16.30 - 21.00: Boks | 60kg - Gizem Özer
- 10.30 - 20:00: Eskrim | Nisanur Erbil
- 10.30 -15:15: Okçuluk | (Klasik Yay) Erkek Takım - Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış
- 11.00 - 21:00: Masa Tenisi | Sibel Altınkaya
- 10.00: Voleybol | Kadınlar A Milli Takım Grup Maçı
- 13.00: Yelken | (IQ Foil) Merve Vatan
- 12.00: Yüzme | 800m Serbest - Kuzey Tunçelli
- 22.00: Yüzme | 100m Sırtüstü - Berke Saka
OLİMPİYATLAR HANGİ KANALDAN İZLENİR?
11 Ağustos'ta son bulacak 33. Paris Yaz Olimpiyatları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2 kanalları üzerinden naklen izlenebilecek.