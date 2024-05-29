2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? | 33. Yaz Olimpiyatları takvimi

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman sorusunu gündeme getirmeye başladı. 32 farklı spor dalında yarışmaların oynanacağı 33. Yaz Olimpiyatları takvimi yayınlandı. Paris Olimpiyatları'na kaç ülke ve kaç sporcu katılacağı ise yetkililerin tarafından duyuruldu. Buna karşılık Türkiye'den de 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için kimlerin hangi spor dalında katılacağı listesi yayınlandı. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Olimpiyatlara Türkiye'den kaç kişi katılıyor? İşte 33. Yaz Olimpiyatları takvimi!

A- A A+