2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? | 33. Yaz Olimpiyatları takvimi
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlamışken yurttaşlar 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman sorusunu gündeme getirmeye başladı. 32 farklı spor dalında yarışmaların oynanacağı 33. Yaz Olimpiyatları takvimi yayınlandı. Paris Olimpiyatları'na kaç ülke ve kaç sporcu katılacağı ise yetkililerin tarafından duyuruldu. Buna karşılık Türkiye'den de 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için kimlerin hangi spor dalında katılacağı listesi yayınlandı. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Olimpiyatlara Türkiye'den kaç kişi katılıyor? İşte 33. Yaz Olimpiyatları takvimi!
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Olimpiyat oyunları için yurttaşlar 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman başlayacak sorusunu araştırıyor. 10 bin 500 sporcunun katılacağı 33. Yaz Olimpiyatları takvimi açıklandı. Türkiye'den de çok sayıda sporcunun katılacağı 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunlarını 13 milyon seyircinin takip edeceği ifade ediliyor. Peki, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman? Olimpiyatlara Türkiye'den kaç kişi katılıyor? İşte 33. Yaz Olimpiyatları takvimi!
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman?
2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 33. kez düzenlenen Yaz Olimpiyatları açılışı 26 Temmuz Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.
33. Yaz Olimpiyatları Spor Branşları
- 3x3 Basketbol
- Atıcılık
- Atletizm
- Badminton
- Basketbol
- Binicilik (At Terbiyesi)
- Binicilik (Engel Atlama)
- Binicilik (Üç Günlük Yarışma)
- Bisiklet (BMX Freestyle)
- Bisiklet (BMX Racing)
- Bisiklet (Dağ Bisikleti)
- Bisiklet (Salon Bisikleti)
- Bisiklet (Yol Bisikleti)
- Boks
- Break Dans
- Cimnastik (Artistik)
- Cimnastik (Ritmik)
- Cimnastik (Trampolin)
- Eskrim
- Futbol
- Golf
- Güreş
- Halter
- Hentbol
- Hokey
- Judo
- Kano (Slalom)
- Kano (Sprint)
- Kaykay
- Kürek
- Masa Tenisi
- Modern Pentatlon
- Okçuluk
- Plaj voleybolu
- Ragbi (7'li)
- Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)
- Spor Tırmanış (Sürat)
- Sörf
- Taekwondo
- Tenis
- Triatlon
- Voleybol
- Yelken
- Su Sporları (Artistik Yüzme)
- Su Sporları (Yüzme)
- Su Sporları (Atlama)
- Su Sporları (Maraton)
- Su Sporları (Sutopu)
Paris Olimpiyatlarına kaç ülke katılacak?
Paris'te gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyatlarına toplam 206 ülke katılacak. 306 madalya yarışı ve 35 yarışma tesisinin gerçekleşeceği Paris Olimpiyatlarına yaklaşık 10 bin 500 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı.
Ayrıca Paris Yaz Olimpiyatlarında koşulacak olan maraton yarışı ilk defa halkın katılımına açık olacak.
Olimpiyatlara Türkiye'den kaç kişi katılıyor?
2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına Türkiye'den 15 sporda 39 erkek, 40 kadın toplamda 79 kişi katılacak. 79 milli sporcu Türkiye'yi atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken spor dallarında temsil edecek.
2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARINA TÜRKİYE'DEN KATILACAK SPORCULAR