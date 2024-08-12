2024 Paris Yaz Olimpiyatları kapanış töreni ile sona erdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki 80 bin kişilik Stade de France'ta gerçekleştirilen kapanış törenini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile davetliler takip etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın tarihi Tuileries Bahçesi'ndeki olimpiyat ateşini söndürmesiyle başlayan törende daha sonra Fransa marşı okundu.

Oyunlara katılan 204 ülke ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nın bayrağı, sporcular tarafından stada getirildi.

Türkiye'nin bayrağını olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya alan milli güreşçi Taha Akgül taşıdı.

Törende sporcu kafileleri de şarkılar eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

MADALYA SIRALAMASI

2024 Paris Yaz Olimpiyatları, düzenlenen kapanış töreniyle son buldu. Olimpiyatlarda ABD 126 madalya ile birinci oldu. ABD’yi 91 madalya ile Çin takip etti. Ev sahibi Fransa ise 64 madalya ile beşinci sırada yer aldı.

206 ülkeden 10 binden fazla sporcunun katıldığı ve 16 gün süren 2024 Paris Olimpiyatları’nda, ABD 40 altın, toplamda ise 126 madalya ile birinci, Çin 40 altın ve toplamda 91 madalya ile ikinci oldu. 20 altın, toplamda 45 madalya alan Japonya üçüncü sırayı aldı. Ev sahibi Fransa ise 16 altın ve toplamda 64 madalya ile beşinci sırada kaldı.

TÜRKİYE, 40 YIL SONRA İLK KEZ ALTIN MADALYASIZ DÖNDÜ

Türkiye ise 101 sporcu ile katıldığı olimpiyatlardan, 40 yıl aradan sonra ilk defa altın madalya alamadan ayrıldı. Türkiye, 5 bronz ve 3 gümüş olmak üzere toplam 8 madalya ile olimpiyatları 64. sırada tamamladı.

AÇILIŞ TÖRENİ TARTIŞMALARI

Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, ilk kez bir stadyum dışında Sen Nehri'nde yapıldı. Kafileler tekneler eşliğinde Sen Nehri'ni geçerken tanıtıldı. Louvre Müzesi, Bastille Hapishanesi gibi tarihi mekanlarda gösteri şovlarının yapıldığı açılış töreni tartışmalara da neden oldu.

Açılış töreninde, İncil'de İsa Mesih ve havarilerinin çarmıha gerilmeden önce son yemeklerini yedikleri sahnenin canlandırıldığı bölümde drag queenler, transseksüel bir model ve Yunan şarap tanrısı Dionysos kılığına girmiş çıplak bir şarkıcının yer alması Katolik Kilisesi'nin tepkisini çekti.

Paris 2024 Olimpiyatları organizatörleri, açılış töreninde Leonardo Da Vinci'nin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilmesinin ardından öfkelenen Katolikler ve diğer Hıristiyan gruplardan özür diledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu parodisini LGBT sapkınlığı olarak değerlendirmişti. Erdoğan, "13 yaşındaki torunum, dede gitme dedi. Niye dedim? Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Gitmedim. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım" ifadelerini kullandı.

Ardından Papa Franciscus ile telefonda görüşen Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışında ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

SEN NEHRİ'NİN KİRLİLİĞİ

Paris Olimpiyatları'nda en çok tartışılan konulardan biri de 100 yıldır yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nde yüzme yarışlarının yapılması oldu. Yarışlara katılan yüzücüler suyun kirliliğinden şikayet etti.

Belçika Olimpiyat Komitesi, Claire Michel'e triatlon yarışında E.Coli bakterisi bulaşması nedeniyle yarışlardan çekildi. Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştiği bildirilmişti.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de nehrin kirliliğine ilişkin "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu" dedi.