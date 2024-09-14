2024 Profesör maaşları: Temmuz zammı sonrası Profesör maaşı ne kadar?

2024 profesör maaşları | 2024 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 profesör maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 72 bin 422 lira olan profesör maaşları yüzde 19,31 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Temmuz zammıyla birlikte 39 bin 177 lira oldu. Peki Temmuz zammı sonrası profesör maaşı ne kadar? İşte 2024 profesör maaşları!

2024 profesör maaşları

Unvan Derece 2024 Ocak 2024 Temmuz Profesör 1/4 72.422 ₺ 86.378 ₺

TEMMUZ ZAMMI SONRASI PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammı sonrası profesör maaşları 72.422 liradan 86.378 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN 177 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.