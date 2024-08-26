2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kala sporseverler UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, ne zaman araştırması yapıyor. 27-28 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak tüm takımların isimleri belli olmuş olacak. Peki, 2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte detaylar.

2024 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024 Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00'da gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.