2024 Seneca ödülü şair Nisa Leyla’ya

Mahir KANAAT

2024 Lucius Annaeus Seneca Uluslararası Çağdaş Edebiyat Akademik Birincilik Ödülünü Türkiye’den Şair Nisa Leyla aldı. 1400 Dosya arasından Nisa Leyla’nın Nakibim adlı dosyası akademinin senato kararıyla birinci oldu.

'Nakibim' dosyası, Nisa Leyla’nın son kitabı MU’dan seçilen şiirlerden oluşuyor. Nisa Leyla kazandığı bu ödül için "Şiirlerimde toplumsal mücadele, umut, birlik ve eşitlik konularını işliyorum ve şiirlerimi aşkla sevgiyle barışla teyelliyorum. Bu büyük ödülü dünya barışına, ülkemin özgürlüğüne adıyorum. Şiir kazansın hep!’’ dedi.