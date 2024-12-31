2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.
➡️ Ülkemiz ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitesi.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 31, 2024
➡️ 2024 yılında 3️⃣2️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ adet deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. pic.twitter.com/U1NINtSavo
Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.