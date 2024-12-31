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2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi.

Güncel
  • 31.12.2024 14:29
  • Giriş: 31.12.2024 14:29
  • Güncelleme: 31.12.2024 14:32
Kaynak: AA
2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem meydana geldi
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 depremin kaydedildiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında meydana gelen deprem aktivitelerine ilişkin yapılan paylaşımda, "2024 yılında 32 bin 500 deprem, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

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