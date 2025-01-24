2024'te yaklaşık 450 bin kişi Rus ordusuyla sözleşme imzaladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, geçen yıl yaklaşık 450 bin kişinin Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını bildirdi.

Medvedev, Rusya'daki Kurumlar Komisyonu ile yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusuna 2024'te katılan kişi sayısı hakkında bilgi veren Medvedev, "Rusya Devlet Başkanının geçen yıl belirlediği hedefe ulaşıldı. Yaklaşık 450 bin kişi orduyla sözleşme imzaladı. 40 binden fazla vatandaşımız gönüllü birliklere katılarak (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun sürdüğü bölgeye gitti" ifadelerini kullandı.

2025'te de bu ivmenin korunması gerektiğini belirten Medvedev, Ukrayna'daki cephede savaşan Rus vatandaşlarına bölge yönetimleri tarafından gerekli desteğin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.