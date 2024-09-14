2024 teknisyen maaşları: Temmuz zammı sonrası kamuda çalışan teknisyen maaşı ne kadar?

2024 teknisyen maaşları | 2024 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 teknisyen maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 35 bin 490 lira oldu teknisyen maaşları yüzde 19,31 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 39 bin 177 lira oldu. Peki Temmuz zammı sonrası kamuda çalışan teknisyen maaşı ne kadar? İşte 2024 teknisyen maaşları!

2024 TEKNİSYEN MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Ocak 2024 Temmuz Teknisyen 11/1 35.490 ₺ 42.313 ₺

TEMMUZ ZAMMI SONRASI TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 39 BİN 177 LİRA OLDU

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.