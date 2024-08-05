2024 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Temmuz Enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2024 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış gösterdi. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda? İşte, TÜİK Temmuz Enflasyonu!

TÜİK Temmuz Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.23 artış gösterdi. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Temmuz Enflasyonu!

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONU

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.23 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon raporunda on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ, NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon temmuzda yüzde 61,78 oldu. Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 3,23 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,51 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 62,23'e ineceği yönündeydi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.