2024 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2024 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Pek çok kalemde etkileri olan enflasyon oranı Temmuz ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Temmuz ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Temmuz ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2024 Temmuz ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2024 Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Temmuz ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Temmuz ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2024 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00-32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,67’sinin beklentilerinin yüzde 25,00-28,99 aralığında, yüzde 35,00’ının beklentilerinin yüzde 29,00-32,99 aralığında, yüzde 18,33’ünün beklentilerinin yüzde 33,00-36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,59 olasılıkla yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 50,61 olasılıkla yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 16,49 olasılıkla ise yüzde 22,00-25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,64‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 47,17'sinin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 20,75‘inin beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.