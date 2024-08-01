2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Temmuz faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Peki, 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne oldu? İşte FED Temmuz faiz kararı!

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına sabit tutmuştu. ABD Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısının ardından FED faiz kararı duyuruldu. Peki, 2024 Temmuz ayı FED faiz kararı ne oldu?

2024 Temmuz ayı FED faiz kararı

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Temmuz ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte 8 ay üst üste faizi değiştirmedi.

FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

FED Başkanı Jerome Powell düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Powell’ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

”Para politikası içinde sınırlayıcı duruş sürüyor.

İşsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor. İşgücü piyasası verileri kademeli normalleşmeye işaret ediyor.

Toplantıda güçlü çoğunluk faizlerin düşürülmemesine destek verdi.

Enflasyon, istihdam, riskler dengesinin tamamı kararımızda yardımcı olacak.

Önümüzdeki patika ekonomiye bağlı olacak.

Faiz indirimi zamanının yaklaştığını düşünüyoruz.

Ekonomide sert iniş riski oldukça düşük.

Ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olarak, sıfır faiz indiriminden birkaç faiz indirimine kadar senaryo hayal edebiliyorum“