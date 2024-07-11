2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Temmuz faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Temmuz FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?