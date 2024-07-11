2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Temmuz faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Temmuz FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
ABD Merkez Bankası (FED) 2024 Temmuz faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Temmuz FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, 2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?
2024 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED Temmuz ayı faiz kararı toplantısı 31 Temmuz Çarşamba 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da faiz kararının duyurulması bekleniyor.
BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Haziran ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Temmuz ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde olacak ve karar 31 Temmuz günü saat 22:00 sıralarında açıklanacak.
FED Toplantı Takvimi
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:
- 19-20 Mart 2024,
- 30 Nisan-1 Mayıs 2024,
- 11-12 Haziran 2024,
- 30-31 Temmuz 2024,
- 17-18 Eylül 2024,
- 6-7 Kasım 2024,
- 17-18 Aralık 2024
GEÇEN AY FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 2024 Mayıs ayı için 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. FED böylelikle geçen ay vardığı karar ile birlikte yedi ay üst üste faizi değiştirmedi.