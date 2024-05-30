2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi
Süper Lig’de sona gelinmesiyle birlikte 2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorusu pek çok sporseverin gündemini meşgul etmeye başladı. Pek çok futbol oyuncusunun yaz döneminde kulüplerinin değişmesi ön görülüyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi…
Futbol liglerinde sona gelinmesiyle birlikte sporseverlerin gündemini 2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorusu almaya başladı. Yerli-yabancı spor kulüplerini takip eden çok sayıda futbol sever ilgiyle takip ettikleri oyuncuların transfer sezonunun bitiminde hangi kulüple anlaşacağını merak ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi…
2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaz transfer sezonunun tarihlerini açıkladı. 2024 transfer sezonu tarihi Türkiye’deki tüm kulüpler için 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor.
2024 transfer sezonu ne zaman bitiyor?
TFF’nin açıkladığı bilgilere göre 2024 transfer sezonu 13 Eylül Cuma günü son bulacak.
Transfer sezonu tarihi
TFF’nin duyurusuna göre 2024 yaz transfer sezonu 24 Haziran Pazartesi günü ile 13 Eylül Cuma günü arasında sürecekken 2024 ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ile 11 Şubat 2025 Cuma günleri arasında gerçekleşecek.
TFF’den yapılan açıklamada, "2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.