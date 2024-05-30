2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi

Süper Lig’de sona gelinmesiyle birlikte 2024 transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorusu pek çok sporseverin gündemini meşgul etmeye başladı. Pek çok futbol oyuncusunun yaz döneminde kulüplerinin değişmesi ön görülüyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte transfer sezonu tarihi…

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