2024 Türkiye’nin 81 ilinin güncel nüfusu açıklandı | TÜİK verilerine göre nüfus sıralaması

Türkiye’nin 2024 yılına ait il bazında nüfus verileri belli oldu. “Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi?”, “En küçük il nüfusu kaç?”, “Hangi şehirlerin nüfusu arttı, hangileri azaldı?” gibi sorular en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

TÜİK’in 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 400 bini geçti. İşte 81 ilin nüfusu, artış–azalış oranları ve bölgelere göre dağılımı...

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK 10 İLİ (2024)

İstanbul – 15.701.602 (+45.678) Ankara – 5.864.049 (+60.567) İzmir – 4.493.242 (+13.717) Bursa – 3.238.618 (+24.047) Antalya – 2.722.103 (+25.854) Konya – 2.330.024 (+9.783) Adana – 2.270.298 (+10.186) Şanlıurfa – 2.237.745 (+23.781) Gaziantep – 2.193.363 (+29.229) Kocaeli – 2.130.006 (+27.099)

Bu verilere göre İstanbul yine Türkiye’nin en kalabalık ili olurken, en hızlı nüfus artışı Ankara, Antalya ve Gaziantep’te yaşandı.

TÜRKİYE’NİN 81 İL NÜFUSU – 2024 TÜİK VERİLERİ

İstanbul – 15.701.602 (artış 45.678) Ankara – 5.864.049 (artış 60.567) İzmir – 4.493.242 (artış 13.717) Bursa – 3.238.618 (artış 24.047) Antalya – 2.722.103 (artış 25.854) Konya – 2.330.024 (artış 9.783) Adana – 2.270.298 (artış 10.186) Şanlıurfa – 2.237.745 (artış 23.781) Gaziantep – 2.193.363 (artış 29.229) Kocaeli – 2.130.006 (artış 27.099) Mersin – 1.954.279 (artış 15.890) Diyarbakır – 1.833.684 (artış 15.551) Hatay – 1.562.185 (artış 17.545) Manisa – 1.475.353 (azalış 363) Kayseri – 1.452.458 (artış 6.775) Samsun – 1.382.376 (artış 4.830) Balıkesir – 1.276.096 (artış 2.577) Tekirdağ – 1.187.162 (artış 20.103) Aydın – 1.165.943 (artış 4.241) Kahramanmaraş – 1.134.105 (artış 17.487) Van – 1.118.087 (azalış 9.525) Sakarya – 1.110.735 (artış 12.620) Muğla – 1.081.867 (artış 15.131) Denizli – 1.061.371 (artış 2.289) Eskişehir – 921.630 (artış 6.212) Mardin – 895.911 (artış 7.037) Trabzon – 822.270 (azalış 2.082) Ordu – 770.711 (azalış 5.089) Malatya – 750.491 (artış 7.766) Afyonkarahisar – 750.193 (azalış 1.151) Erzurum – 745.005 (azalış 4.988) Batman – 654.528 (artış) Sivas – 637.007 (azalış) Tokat – 612.674 Adıyaman – 611.037 Elazığ – 603.941 Zonguldak – 586.802 Kütahya – 571.078 Şırnak – 570.826 Çanakkale – 568.966 Osmaniye – 561.061 Çorum – 521.335 Ağrı – 499.801 Giresun – 455.922 Isparta – 446.409 Aksaray – 439.474 Edirne – 421.247 Yozgat – 413.161 Düzce – 412.344 Muş – 392.301 Kastamonu – 381.991 Kırklareli – 379.031 Uşak – 375.310 (artış) Niğde – 372.708 (azalış) Bitlis – 359.808 Rize – 346.977 Amasya – 342.378 (artış) Siirt – 336.453 (azalış) Bolu – 326.409 Nevşehir – 317.952 Yalova – 307.882 Bingöl – 283.276 (artış) Kırıkkale – 283.053 Hakkâri – 282.191 (azalış) Burdur – 275.826 (artış) Kars – 272.300 (azalış) Karaman – 262.791 Karabük – 250.478 Kırşehir – 244.546 Erzincan – 241.239 Bilecik – 228.495 (artış) Sinop – 226.957 (azalış) Iğdır – 206.857 Bartın – 206.715 Çankırı – 199.981 Artvin – 169.280 Kilis – 156.739 Gümüşhane – 142.617 Ardahan – 91.354 Tunceli – 86.612 Bayburt – 83.676

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLİ HANGİSİ?

İstanbul, 15 milyon 701 bin nüfusuyla Türkiye’nin açık ara en kalabalık ili konumunda.

TÜRKİYE’NİN EN AZ NÜFUSLU İLİ HANGİSİDİR?

Bayburt, 83 bin 676 kişiyle 2024’te Türkiye’nin en küçük ili olmaya devam ediyor.

EN ÇOK NÜFUSU ARTAN İLLER HANGİLERİ OLDU?

Ankara, Gaziantep, Antalya, Şanlıurfa ve Tekirdağ 2024 yılında en fazla nüfus artışı yaşayan iller arasında yer aldı.

HANGİ İLLERDE NÜFUS AZALDI?

Van, Erzurum, Trabzon, Ordu, Afyonkarahisar ve Kars gibi şehirlerde küçük oranlı nüfus azalışı gözlendi.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM NÜFUSU KAÇ OLDU?

2024 itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin kişi seviyesine ulaştı.

BÖLGESEL NÜFUS DEĞERLENDİRMESİ

Marmara Bölgesi , 26 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin ekonomik ve demografik merkezi olmaya devam ediyor.

, 26 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin ekonomik ve demografik merkezi olmaya devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi , toplam 13 milyon nüfusa yaklaşırken Ankara ve Konya öne çıkıyor.

, toplam 13 milyon nüfusa yaklaşırken öne çıkıyor. Akdeniz Bölgesi , özellikle Antalya ve Mersin’deki göçlerle son yıllarda hızla büyüyor.

, özellikle Antalya ve Mersin’deki göçlerle son yıllarda hızla büyüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu , artış oranı düşük olsa da genç nüfus oranıyla dikkat çekiyor.

, artış oranı düşük olsa da genç nüfus oranıyla dikkat çekiyor. Ege Bölgesi dengeli nüfus dağılımını korurken Muğla ve Aydın göç alan şehirler arasında.

TÜRKİYE’NİN NÜFUS DENGESİ BATIYA KAYIYOR

2024 TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfus dağılımında batı illerinde artış, doğuda durağanlık gözleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya büyümeye devam ederken, doğu illerinde göç kaynaklı nüfus azalışı sürüyor. Uzmanlara göre bu eğilim, Türkiye’de ekonomik merkezlerin batıya kaydığını açıkça gösteriyor.