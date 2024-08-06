2024'ün ilk yedi ayında en az 1022 işçi hayatını kaybetti!

İSİG Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre, 2024 yılının ilk yedi ayına göre en az 1022 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Raporda, bu ay MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybeden 9 çocuk işçiye dikkat çekildi.

İSİG Meclisi, temmuz ayına ilişkin İş Cinayetleri Raporu’nu yayınladı.

Raporda, bu ay MESEM kapsamında çalıştırılırken hayatını kaybeden çocuk işçilerin sayısı dikkat çekti. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde MESEM kapsamında çalıştırılırken ölen çocuk sayısı 9 oldu.

İSİG Meclisi “MESEM, neoliberalizmin eğitim alanındaki iz düşümü ve üretimde ucuz emeğin, istihdamda güvencesizliğin tezahürüdür. MESEM, büyük sermayenin işgücünü kalifikasyon projesinden yola çıkarak, ucuz emek rezervini çocuk ve genç işçilerle takviye eden bir mekanizmadır” değerlendirmesini yaptı.

Raporda, şu tespitler yer aldı:

"BU AY MEVSİMLİK TARIM İŞÇİ ÖLÜMLERİ ÖNE ÇIKIYOR"

"Bu ay mevsimlik tarım işçi ölümleri öne çıkıyor. Özellikle traktörle, kapalı kasa kamyonetle, uygun olmayan servis minibüsüyle vb. tarlalara taşınan işçiler yollarda ölüyor, yaralanıyor. Diğer yandan her anlamda korunmasız ve güvencesizler. İşçilerin özellikle barınma ve beslenme sorunları var.

Madenler alarm veriyor. En az 8 maden işçisini kaybettik. İki madenci arkadaşımız Zonguldak’ta ‘herkesin bildiği ama kaçak denilen’ madenlerde çalışıyordu. Ancak ölümlere sadece kömür değil bakır, taş ve mermer ocaklarında da rastlıyoruz.

"YÜZDE 50’SİNİ SANAYİ SEKTÖRÜ OLUŞTURUYOR"

Sektörel olarak baktığımızda iş cinayetlerinin 50’si sanayi, 41’i tarım, 27’si hizmetler ve 26’sı inşaatta meydana geldi. Her ne kadar işkolu olarak tarım ve inşaattaki ölümler öne çıksa da sektörel olarak en fazla ölüm farklı işkollarına bölünen sanayide gerçekleşiyor. Yine tehlikesiz zannedilen hizmet sektöründe de ölümler çok fazla ama ‘görünmez’ kılınıyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE İNTİHAR NEDENLİ İŞ CİNAYETLERİ

‘Görünmez hale getirmenin en önemli yolu’ meydana gelen ölümün yüksekten düşme, göçük, elektrik çarpması gibi daha bilinen nedenlere bağlı olmamasından da kaynaklanıyor. Oysa her işkolu ve sektör farklı koşullar ve özgünlükler barındırıyor. Örneğin hizmet sektöründe intihar nedenli iş cinayetleri önemli bir yer tutuyor. Temmuz ayında LC Waikiki mağazasında reyon yöneticiliği yaparken gördüğü mobbing nedeniyle yaşamına son veren Muhammed Yavuz’u; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörlüğünde çalışırken 6 Şubat Depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve akrabalarını kaybeden, enkaz altından kurtarılan, geçen yıl Manisa İl Koordinatörlüğünde görevlendirilen, geçici görevlendirmelerin iptali üzerine deprem bölgesine gitmeye zorlandığı için yaşamına son veren Cihangir Emre Küçüker’i; Dokuz Eylül Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünde asistan hekim olarak aşırı-yoğun-fazla çalıştırılan ve mobbing yapıldığı için istifa edip ertesi gün yaşamına son veren Uğurcan Ağcaoğlu…

• Yılın ilk yedi ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak ayında en az 161, şubat ayında en az 149, mart ayında en az 124, nisan ayında en az 165, mayıs ayında en az 142, haziran ayında en az 137 ve temmuz ayında 144 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

• Temmuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, orman işkolunda 41 (24 işçi ve 17 çiftçi); inşaat, yol işkolunda 26; taşımacılık işkolunda 20; madencilik işkolunda 8; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 7; enerji işkolunda 7; konaklama, eğlence işkolunda 7; belediye, genel işler işkolunda 5; metal işkolunda 4; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4; petro-kimya, lastik işkolunda 3; çimento, toprak, cam işkolunda 3; gıda, şeker işkolunda 2; tekstil, deri işkolunda 2; ağaç, kâğıt işkolunda 1; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 1; çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 3 işçi hayatını kaybetti.

• Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 33; ezilme, göçük nedeniyle 28; yüksekten düşme nedeniyle 19; elektrik çarpması nedeniyle 14; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 11; zehirlenme, boğulma nedeniyle 8; intihar nedeniyle 6; şiddet nedeniyle 6; patlama, yanma nedeniyle 4; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3; diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

• Temmuz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 2 çocuk, 15-17 yaş arası 10 çocuk/genç, 30-49 yaş arası 62, 50-64 yaş arası 31, 65 yaş ve üstü 6, yaşı bilinmeyen 8 işçi hayatını kaybetti."