2024'ün son ALES sınavı ne zaman? ALES/3 sınav tarihi | ALES sınav yerleri belli oldu mu?

ALES/3 sınav tarihi| Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda üç sefer ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 olarak gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı (ALES) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Yılın sonuna gelmişken adaylar 2024'ün son ALES sınavı ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2024'ün son ALES sınavı ne zaman? ALES sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar!

ALES/3 SINAV TARİHİ

2024 yılının son ALES sınavı olacak olan ALES/3 için başvurular 1-9 Eylül 2024 arasında alında. ALES/3 sınav tarihi ise 17 Kasım Pazar 2024.

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/3 sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından sınav yerleri de belli olmuş olacak.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM AİS tarafından erişime açılacak.