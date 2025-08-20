2024'ün vergi rekortmenleri listesi belli oldu

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar oldu. İlk 100 listesinde sadece 21 kişi isminin yer alırken, 79 kişi ise isminin gizli kalmasını istedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

GELİR VERGİSİNDE ZİRVE BAYRAKTAR AİLESİNİN

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı iktidar tarafından desteklenen teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Öte yandan, 2024 vergileme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu.

Listenin ikinci sırasında 20 milyar 838 milyon 196 bin lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin lira ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.