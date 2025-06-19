2024 verileri açıklandı: Ölüm hızı en yüksek iller ve ölüm nedenleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ölüm sayısı 2023'te 526 bin 416 iken, 2024'te 489 bin 361 olarak belirlendi. Ölen kişilerin yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023'te binde 6,2 iken, 2024'te binde 5,7'ye geriledi. Diğer bir ifadeyle 2023'te bin kişi başına 6,2 ölüm, geçen yıl bin kişi başına 5,7 ölüm düştü.

ÖLÜM HIZI EN YÜKSEK İLLER

Kaba ölüm hızı en yüksek il, 2024'te binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10 ile Sinop, binde 9,7'şer ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari olurken, bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi.

ÖLÜM NEDENLERİ

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024'te yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 42,9'unun iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,9'unun diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,3'ünün serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı belirlendi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölümler illere göre incelendiğinde, 2024'te bu hastalıklara bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 50,7 ile Çanakkale oldu. Bu ili yüzde 46,9 ile Karabük, yüzde 43,9 ile Balıkesir, yüzde 41,8 ile Çorum izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en düşük iller ise yüzde 26,6 ile Kilis, yüzde 29,9 ile Van, yüzde 30,9 ile Kayseri, yüzde 31 ile Gümüşhane şeklinde sıralandı.

BEBEK ÖLÜM HIZI BİNDE 9 OLDU

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 8'inin kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2024'te iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranı en yüksek il yüzde 21,7 ile Ağrı oldu. Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara, yüzde 20,3 ile Van izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranı en düşük iller ise yüzde 10,1 ile Kilis, yüzde 10,9 ile Şanlıurfa, yüzde 11 ile Çorum, yüzde 11,4 ile Şırnak olarak tespit edildi.

Bebek ölüm sayısı, 2023'te 9 bin 731 iken, 2024'te 8 bin 475'e geriledi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2023'te binde 10,1 iken 2024'te binde 9 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023'te binde 14,7 iken, 2024'te binde 11,1 oldu.