2024 Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılında 17-20 Nisan’da gerçekleşen ara tatilin ardından pek çok öğrenci ve velinin gözü 2024 yaz tatili ne zaman sorusuna çevrilmiş durumda. Peki bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2024 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 17-20 Nisan’da gerçekleştirilen ara tatilin ardından yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine 2024 yaz tatili ne zaman sorusu oturdu. Pek çok yurttaş 2023-2024 eğitim öğretim yılının son gününü ve okullar ne zaman kapanacak sorusunu araştırıyor. Peki 2024 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar.

2024 Yaz tatili ne zaman?

MEB’in 2023-2024 yılı için açıkladığı akademik takvime göre yaz tatili 14 Haziran Cuma günü öğrencilere karne dağıtılmasıyla birlikte başlyacak. Öğrenciler için 2024 yaz tatili 14 Haziran’da başlayıp 9 Eylül’de son bulacak. Pek çok öğrenci karnelerini aldıktan sonra tatilin tadını çıkaracak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı MEB'in açıkladığı takvime göre Haziran'ın üçüncü haftasında son bulacak. Okullar 14 Haziran Cuma günü karne dağıtımı ile birlikte kapanacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. MEB'in açıkladığı takvime göre 9 Eylül Cuma günü yaz tatilinin son günü olması sebebiyle 12 Eylül sabahı ilk ders zili çalacak.

2024 Karne Günü

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024 karne günü açıklanan yıllık takvime göre 14 Haziran Cuma günüdür