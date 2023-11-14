2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahminleri! Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarmasının ardından 2024 yeni asgari ücret tahminlerine dair asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir soruları gündemdeki yerini aldı. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, 2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahmini yaptı. Peki, Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir? İşte 2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahminleri!

2024 yeni asgari ücret tahminleri | Merkez Bankası faiz kararını açıklaması ve politika faizini yüzde 30'dan 35 seviyesine çekmesiyle birlikte 2024 yeni asgari ücret tahminlerine dair asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir soruları gündemdeki yerini aldı. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, faiz kararının ardından asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı. Peki, Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam gelir? İşte 2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahminleri!

2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahminleri!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, 2024 yeni asgari ücret Kasım ayı tahmini yaptı. Bayram, "Asgari ücretlilere 15 bin 500 TL civarında bir zam yapılacaktır" dedi.

Asgari ücrete yüzde kaç zam gelir?

2024 asgari ücrete yüzde kaç zam gelir konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bayram, "Yüzde 50’yi geçmesini beklemiyorum. Yüzde 30-35'lik tutar makul bir tutar olarak görülüyor. Burada işvereni düşünmek açısından yüzde 30-35'i telaffuz ediyoruz. Yüzde 30-35 makul bunun fazlası işverenin kaldıracağı bir yük değil." dedi.

"Yeni asgari ücret düzeyinin 500 doları aşmasını bekliyoruz"

Bayram'ın açıklamaları şöyle:

"Ciddi bir zam olmasını bekliyoruz. Burada işvereni de düşünmek gerekiyor. Enflasyonist ortamlarda enflasyon yükü ya işverene ya da çalışana yüklenir. Burada emeğe fazla yüklenmeden. Avrupa’daki rekabet koşulları dikkate alınmalı. Geçtiğimiz dönemde asgari ücret 450 dolar rekor seviyedeydi. Dolar kurunun artmasıyla beraber 400 dolarlara düştü. Şu anda yeni asgari ücret düzeyinin 500 doları aşmasını bekliyoruz. 15 bin 500 civarında en düşük asgari ücretin olması bekleniyor.

Burada enflasyon karşısında asgari ücretli, emekli ezilmiş durumda. Asgari ücretin artmasıyla birlikte diğer kalemler de etkilenecek. Ben 15 bin 500 TL düzeyinde asgari ücret bekliyorum. Burada işverene maliyeti önemli, işverenin yüzde 14 sigorta yapı, işverenin yüzde 15.5 ve yüzde 2 payları var. Bu kısılabilir. Günlük asgari ücret destekleme tutarı var. Bu işverenlere yetmiyor. Çalışanların alım gücü artırılabilir.

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 38’ler civarında gelmesi bekleniyor. Burada ona endeksli bir şekilde 15 bin 500 TL seviyesi enflasyon farkı kadar bir tutarı yansıtacaktır. Piyasa zaten şu anda bunu fiyatladı. Yüksek oranda fiyatların yapılmasını herkes ister. Burada asgari ücret çalışılacak en az düzeydir.

Eğer yüzde 30’luk bir artış olursa işsizlik maaşı 6900 TL seviyesine gelecek

İşsizlik maaşları da artacak. Eğer yüzde 30’luk bir artış olursa işsizlik maaşı 6900 TL seviyesine gelecek. Eğer yüzde 40 olursa 7450 TL seviyesine gelecek.

En yüksek işsizlik maaşına yüzde 30 zam olursa 13 bin 845 TL düzeyinde. Yüzde 40 olursa 14 910 TL düzeyine gelecek.

GSS primi, yüzde 30 artış olursa 520 TL olacak, yüzde 40 olursa 562 TL seviyesine çıkacak. Yıllık olarak yüzde 30 zam olursa 6277 TL, yüzde 40 olursa 6760 TL seviyesine gelecek."