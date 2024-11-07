2024 Yerli Malı Haftası tarihi: Yerli malı haftası ne zaman?

2024 Yerli Malı Haftası Tarihi | Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) okullarda ilk ve ortaokul seviyelerindeki öğrencilerin her yıl kutladığı 2024 yerli malı haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası) tarihine sayılı günler kala yerli malı haftası ne zaman araştırması hız kazandı. Her yıl Aralık ayında yapılan yerli malı haftası ile çocuklara küçük yaştan itibaren yerli malı kullanımının önemi öğretilmeye amaçlanmakta. Peki, yerli malı haftası ne zaman? İşte 2024 Yerli Malı haftası tarihi!

2024 YERLİ MALI HAFTASI TARİHİ

Yerli Malı haftası 2024 yılı için 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak. MEB'e bağlı okullarda bu tarihler arasında bir günde öğrenciler sınıflarında etkinliklerini gerçekleştirecek. Yerli Malı haftası bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında kutlanacak.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı haftası, resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 1946 yılından itibaren 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanır.

YERLİ MALI HAFTASI NASIL ÇIKTI?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.