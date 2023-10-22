2024 yılı bütçesi ve "5 Yıllık Kalkınma Planı" konuşulacak: TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki hafta TBMM'de 2024 yılı bütçesine ilişkin komisyon toplantılarının başlayacağını duyurdu. Yılmaz ayrıca 12'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın da Meclis'in gündeminde olacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Pazartesi ve Salı günü bütçe görüşmeleri gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yanı sıra 12'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yılmaz, 2022 yılı Kesin Hesabı'nın da Meclis'in gündeminde olacağını kaydetti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi ve Salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, Perşembe günü 2024 Yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı’nın geneli üzerinde müzakereler başlayacaktır.… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) October 22, 2023

"Pazartesi ve Salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, Perşembe günü 2024 Yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı’nın geneli üzerinde müzakereler başlayacaktır. Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile hazırlanan Plan, Program ve Bütçe ile afetlerin yaraları sarılacak, afetlere direnç artırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak, dengeli ve nitelikli büyüme ile halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır."