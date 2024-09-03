2024 yılı noter çevirme ücreti ne kadar?

Noter işlemleri arasında en sık talep edilen uygulamalardan birisi de çeviri hizmetidir. Vatandaşlar, ellerinde bulunan bir belgenin çevrilip aslı gibi şeklinde onaylanması için noterlere başvururlar. Peki noter çevirme ücreti nedir?

NOTER ÇEVİRİ ÜCRETİ 2024

Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan 2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi tebliğine göre, çevirme ücreti şöyle: "Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 344,09 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır."