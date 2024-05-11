Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.

Güncel
  • 11.05.2024 21:01
  • Giriş: 11.05.2024 21:01
  • Güncelleme: 11.05.2024 21:04
2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir."

Eskişehirde kaybolan kadının cansız bedeni Nallıhanda bulundu
Ankara’da kuvvetli sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
BirGün'e Abone Ol