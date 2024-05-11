2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaş çay alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir."