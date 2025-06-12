2024 yılında kütüphane sayısı 4 bine yakın azaldı

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu ‘’2024 yılı Kütüphane İstatistiklerini" açıkladı. 2023 yılında Türkiye’de 48 bin 733 kütüphane bulunurken, 2024 yılında bu sayı azalarak 44 bin 829’a düştü.

Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 8,3 artarak, 1 milyon 829 bin 534, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak, 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 5,4 azalarak, 65 milyon 227 bin 96 oldu. Yayımlanan materyallerin sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595 oldu.