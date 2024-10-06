2024 yılının Nobel Ödülleri, ekimin ikinci haftasında sahiplerini bulacak

Alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa hizmet eden kişi ve kuruluşlara 1901'den bu yana verilen Nobel Ödüllerinin 2024'teki sahipleri ekimin ikinci haftasında açıklanıyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp ve ekonomi dahil 6 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişi veya kuruluşlara veriliyor.

Nobel Ekonomi Ödülü 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi.

Her yıl ekim ayında açıklanan ve İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödüller, yıl boyunca "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" kişilere veriliyor.