2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi

ÖSYM'nin her yıl düzenlediği üniversite adaylarının katıldığı YKS sınavı bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 2024 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaparak adaylara net bir tarih verdi. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi