2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi
ÖSYM'nin her yıl düzenlediği üniversite adaylarının katıldığı YKS sınavı bu yıl 8-9 Haziran'da gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 2024 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yaparak adaylara net bir tarih verdi. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi
ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Yaklaşım 3 milyon üniversite öğrencisi adayının başvurduğu sınavda adaylar 2024 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konuya dair açıklama yapan ÖSYM 2024 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sonuçları tarihi
2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak. Adaylar sonuçlarını AİS ÖSYM sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.
ÖSYM YKS sonuçları tarihi
YKS sonuçlarının 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine girecek.
2024 YKS sonuçları nereden öğrenilir?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puanlarını ve sıralamalarına görüntülemek için ÖSYM'nin Aday İşlem Merkezini (AİS) kullanacaklar.
ÖSYM'nin Düzenlediği Sınav Sonuçları için Tıklayabilirsiniz
2024 Tercih dönemi ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından tercihlerin de bir hafta içerisinde Temmuz ayında başlaması öngörülüyor.
YKS 2024 Soru ve Cevapları
ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sıvanı (YKS) 2024'te gerçekleşen TYT, AYT ve YDT oturumlarının soru ve cevapları oturumların sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından açıklandı. YKS 2024 soru ve cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) VE CEVAP ANAHTARI
ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) VE CEVAP ANAHTARLARI
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ALMANCA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (ARAPÇA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (FRANSIZCA)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (İNGİLİZCE)
YABANCI DİL TESTİ (YDT) VE CEVAP ANAHTARI (RUSÇA)