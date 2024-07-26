2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları tarihi

ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisi adayı 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırmaya koyuldu. YKS sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasıyla birlikte başlanan 2024 YKS tercih döneminde YKS tercih sonuçları tarihini araştırıyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuçları tarihi

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite öğrencisi adaylar için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 Tercih dönemi başladı. Geçtiğimiz hafta milyonlarca adayın YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanan 2024 YKS Tercih Kılavuzu ile adaylar 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman? İşte 2024 YKS tercih sonuçları tarihi!

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 YKS tercihleri ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna göre 25 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 1 milyonu aşkın adayın katıldığı YKS'de barajı geçen tüm öğrencilerin tercih yapma haklarını kullanması bekleniyor.

Adaylar YKS tercihlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak yapabilecekler.

2024 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS'de tercihte bulanacak adaylara bilgi vermek amacıyla her yıl sınav sonuçları sonrası yayınlanan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesindeki yerini aldı.

2024 YKS Tercih Kılavuzu için Tıklayınız

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz kesin bir tarih duyurmadı. YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta gerçekleşecek üniversite kayıtlarından önce açıklanması bekleniyor.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercihleri için adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. En fazla 24 tercihte bulanabilecek adaylar tercihlerini başarı sıralarını esas alarak yapacaklar.