2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.