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2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Eğitim
  • 01.08.2024 14:13
  • Giriş: 01.08.2024 14:13
  • Güncelleme: 01.08.2024 14:15
2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

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