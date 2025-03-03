2024’te 27,4 bin hektar orman yandı: Faili meçhul bin 111 yangın

2024 yılında Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarının adeti ve çıkış nedenleri raporlandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri, çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınları nedeniyle binlerce hektar orman alanının küle döndüğünü ortaya koydu. 2024 yılında yangınlarda zarar gören orman alanlarının büyüklüğü, 2020-2024 döneminin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

ZAYIFLIKLAR BELİRLENDİ

Orman Genel Müdürlüğü, 2024 yılı verilerini rapor haline getirdi. Raporda çarpıcı detaylar yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı mali tablolarındaki ayrıntılar da dikkati çekti. Tablolara göre, OGM 2024 yılında 43 milyon 669 bin TL’lik temsil ve tanıtma giderine imza attı.

OGM, “Zayıflık” olarak nitelendirdiği bazı noktaları ise sıraladı:

• Politika, plan, program, uygulama hiyerarşisinde etkinsizlik.

• İş gücü ve üretim maliyetlerinin artması, orman köylerinde genç nüfusun azalması.

• Kırsal fakirlik, orman köylülerinin gelir ve eğitim düzeyinin düşüklüğü.

• İklim değişikliği, hava kirliliği ve endüstriyel atıklar.

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ORMANLAR KÜLE DÖNDÜ

OGM’nin verilerine göre, 2024’te 3 bin 797 adet orman yangını yaşandı. Hasar gören orman alanlarının büyüklüğü 27 bin 485 hektar olarak hesaplandı.

3 bin 797 adet yangının çıkış nedeni şöyle: