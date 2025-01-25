2024’te kurulan şirketler azaldı, kapananlar arttı: 1 yılda 31 bin şirket kepenk indirdi

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz, yüksek faiz ve yıl boyunca neredeyse sabit kalan döviz kuru, şirketlere kepenk indirtmeye devam etti. 2024'te on binlerce şirket, faaliyetlerine son verdi. Kurulan şirketlerde de önemli düşüş yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Yıllık bazda kapanan şirket sayısı yüzde 21,4 artışla 25 bin 883'ten 31 bin 416'ya yükseldi. Kurulan şirketler ise aynı dönemde yüzde 10,2 azalışla 128 bin 528'den 115 bin 463'e düştü.

KAPANAN ŞİRKETLER KURULANLARA YAKLAŞTI

TOBB verilerine göre, Aralık 2024 12 bin 659 şirket kuruldu. 2024'te kapanan 31 bin 400'ü aşkın şirketin 7 bin 555'i bu ayda kepenk indirdi.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 2 bin 603’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1120’sinin imalat ve 961’inin inşaat olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1043’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 625’inin inşaat, 294’ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 azalışla 128 bin 528’den 115 bin 463’e düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,4 artışla 25 bin 883’ten 31 bin 416’ya yükseldi.

BİNLERCE KEPENGE KİLİT VURULDU

2024 yılında, 2023 yılına göre, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 16,5 azaldı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 46,2 azalış gerçekleşti. Aralık 2024’te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 25,4 artış oldu. Aynı dönem incelendiğinde, kapanan şirket sayısı yüzde 187,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 97,5 artış tespit edildi.

TOBB verilerine göre, geçtiğimiz aralık ayında 12 bin 659 şirket kuruldu. 2024'te kapanan 31 bin 400'ü aşkın şirketin 7 bin 555'i bu ayda kepenk indirdi.