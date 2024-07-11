2024’ün ilk altı ayında en az 878 işçi hayatını kaybetti!

İSİG Meclisi’nin İş Cinayeti Raporu’na göre, 2024 yılının ilk altı ayına göre en az 878 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, altı ayda 878, buna göre her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Ocakta 161, şubatta 149, martta 124, nisanda 165, mayısta 142, haziranda 137 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre, tarım işkolundaki ölümlerin tüm iş cinayetlerindeki oranı yüzde 30’a yaklaştı.

NEDENLERİNE GÖRE İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Ezilme, göçük nedeniyle 175 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 169 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 133 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 111 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 65 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 40 işçi; intihar nedeniyle 38 işçi; şiddet nedeniyle 31 işçi; patlama, yanma nedeniyle 28 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 23 işçi; diğer nedenlerden dolayı 65 işçi hayatını kaybetti.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAAT, YOL İŞKOLUNDA

İnşaat, Yol işkolunda 224 işçi; tarım, orman işkolunda 141 emekçi (51 işçi ve 90 çiftçi); taşımacılık işkolunda 103 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 63 işçi; belediye, genel işler işkolunda 49 işçi; metal işkolunda 45 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 41 emekçi; madencilik işkolunda 40 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 24 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 18 işçi; Enerji işkolunda 16 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 15 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 14 işçi; Petro-kimya, lastik işkolunda 13 işçi; tekstil, deri işkolunda 12 işçi; ağaç, kâğıt işkolunda 24 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 11 işçi; banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 36 işçi hayatını kaybetti.

14 yaş ve altı 13 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 20 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 175 işçi, 30-49 yaş arası 361 işçi, 50-64 yaş arası 215 işçi, 65 yaş ve üstü 52 işçi, yaşı bilinmeyen 42 işçi yaşamını yitirdi.

En az 33 mülteci ve göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkeler şöyle: 19 işçi Suriyeli; 6 işçi Afganistanlı; 3 işçi İranlı; 2 işçi Rusyalı; 1’er işçi Cezayirli, Gürcistanlı, Iraklı, Sudanlı, Ukraynalı ve Türkmenistanlı