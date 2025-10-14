2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri: MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) üzerine kayıtlı öğrenciler MEB AÖL sınavları ne zaman sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci kayıtlı olan AÖL'e dönelik MEB eğitim öğretim yılına ait takvimini yayınlayarak 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurmuş oldu. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav ücreti ne kadar? AÖL sınav ücretleri nereye yatırılır? AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? İşte 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB'e bağlı AÖL'de 1. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da

20 Aralık 2025 Cumartesi, Saat 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te

20 Aralık 2025 Cumartesi, Saat 14.00'te 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, Saat 10.00'da

MEB AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık'ta üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum 20 Aralık Cumartesi günü 10.00'da, ikinci oturum 20 Aralık Cumartesi 14.00'da, üçüncü oturum ise 21 Aralık Pazar günü saat 10.00 şeklinde.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık Lise 1. dönem sınav giriş belgesi e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren azılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonucu tarihi henüz daha açıklanmadı. Sınav sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.